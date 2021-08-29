Чемпион по гребному слалому погиб на Алтае

На Алтае во время сплава по реке погиб 32-летний каякер, чемпион Алтайского края по гребному слалому Кирилл Косогоров. Информация об этом появилась в группе «Водный туризм: споры, байки, фильмы, фото» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало организатора многих сибирских соревнований и просто хорошего парня. Утонул Кирилл Косогоров на нижнем ущелье Башкауса. Остальная часть группы в Улагане», — говорится в сообщении.

Мужчина утонул в нижнем ущелье Башкауса, сообщил РЕН ТВ. Тело спортсмена из труднодоступного горного района будут эвакуировать при помощи вертолета.

Известно, что Косогоров занимался каякингом более 10 лет. Мужчина принимал участие в различных экспедициях в российских регионах и за рубежом, был вице-президентом Федерации рафтинга Алтайского края.

Последний раз спортсмен проявлял активность на своей странице в Instagram 15 августа. Тогда он направился в экспедицию на Чебдар для поиска в глубинах Алтая «нового гештальта». Он написал, что водопад на реке Коксу интересный, но для подвига маловат.