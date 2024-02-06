Эксклюзив 06 февраля 2024, 18:55 Чемодан с крысами могли выбросить в Измайловский парк заводчики Волонтер линии «Крыса в беде»: чемодан с грызунами могли выбросить заводчики Телеканал «360»

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Чемодан с крысами могли выбросить в Измайловский парк люди, которые разводят грызунов. Об этом «360» рассказала волонтер горячей линии «Крыса в беде».

Женщина сообщила, что чемодан с 25 живыми грызунами и двумя погибшими забрали в полицейском участке.

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«Животные все крайне истощены», — сказала волонтер.

Многие крысы — с подозрением на беременность, проблемами по здоровью и поведению. Волонтер отметила, что в чемодане лежали трупы двух особей, которых пришлось утилизировать их сородичам.

«Это нормальная практика, что крысы утилизируют погибших. Тем более что они были очень голодные», — уточнила собеседница.

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По ее словам, животные довольно долго не ели, поэтому жадно набросились на предложенной женщиной корм.

Большая часть — возрастные крысы, уже рожавшие. Видимо, их использовали для размножения крысят, которых позже продавали. Грызуны жили в одиночном содержании, скорее всего — в микроклетках.

«Скорее всего, они жили в одиночных камерах, а не вместе, потому что крысы начали драться», — отметила волонтер.

У некоторых из них — отит и проблемы с легкими. Животных уже начали лечить.

По словам волонтера, ситуация очень сложная. В помещении «Крысы в беде» уже живет около 400 особей, и содержание еще нескольких десятков грызунов для волонтеров обременительно.

Женщина добавила, что в спасении крыс сыграл огромную роль сотрудник полиции Ивановского ОМВД, который позвонил на горячую линию. Ему даже написали благодарственное письмо на электронную почту МВД.