Эксклюзив 16 ноября 2023, 21:25 Человеку зажало ногу эскалатором в московском ТЦ Эскалатор зажал ногу посетителя ТЦ на Новом Арбате в Москве unsplash.com

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Эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась взрослому человеку в здании ТЦ на Новом Арбате. Пока неизвестно, какие травмы получил посетитель магазина. Подробности случившегося уточняются.

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Ранее в Северном Бутове на юго-западе Москвы водитель застрял между двух автомобилей. Мужчина пытался остановить машину, в которой не сработал ручник. Автомобиль «слетел» со стояночного тормоза и покатился в сторону другой машины.

В октябре машиниста зажало в кабине в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Из-за ЧП приостановили движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки».