Эксклюзив 24 ноября 2023, 12:04 Человеку оторвало кисть в ДТП с двумя грузовиками в Новой Москве Источник «360»: пострадавшему в ДТП с двумя грузовиками на ЦКАД оторвало кисть РИА «Новости»

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На 245-м километре ЦКАД столкнулись грузовик и фура. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей — ему оторвало кисть руки. О происшествии сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, второй водитель не получил серьезных травм. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.

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На месте аварии в сторону Киевского шоссе перекрыли три полосы движения. Там начали работать сотрудники экстренных городских служб.

Ранее на юге столицы, предположительно, сын директора Балаковской АЭС на автомобиле Lexus сбил двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла утром в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11.

Также иномарка сбила подростка на автобусной остановке на севере города. Недалеко от парка «Березовая роща» в Хорошевском районе пострадала в аварии девочка приблизительно 13 лет.