Происшествия 08 февраля 2023, 21:52 Человека зажало в иномарке после ДТП в Москве Дептранс: ДТП с участием двух автомобилей произошло на Мичуринском проспекте в Москве

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Авария с участием двух автомобилей произошла на Мичуринском проспекте в Москве. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, человека зажало в иномарке.

ДТП произошло около третьего корпуса дома № 6 на Мичуринском проспекте. Иномарки BMW и Mercedes столкнулись на перекрестке. В региональном МВД подтвердили информацию о ДТП.

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«По предварительным данным, трое пострадавших», — отметили в ведомстве.

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Находящегося в одной из иномарок человека зажало. Приехавшие на место спасатели деблокировали его. Пассажир BMW получил ушиб мягких тканей и перелом нескольких ребер. Всего в этой иномарке находились три человека. Одного из них госпитализировали, другого на месте осмотрели медики скорой помощи. Третий от обследования отказался. В Mercedes был один человек. Его осмотрела бригада скорой.

В результате аварии заблокирована одна полоса дороги в сторону центра. На месте работают оперативные городские службы. Обстоятельства случившегося выясняются.