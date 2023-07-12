Эксклюзив 12 июля 2023, 11:08 Человека завалило осыпавшейся штукатуркой на юго-востоке Москвы Женщину завалило осыпавшейся штукатуркой в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы

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С дома на Жулебинском бульваре в Москве осыпалась часть штукатурки и завалила женщину. Об этом сообщил источник «360».

Кусок штукатурки размером 0,3*1,5 метра упал на прохожую с четвертого этажа внешней стороны дома у пекарни «Плюшка». Пострадавшую, 33-летнюю девушку, госпитализировали в ГКБ № 68.

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К месту происшествия выехали сотрудники специальных служб и представители ГБУ «Жилищник» района Выхино-Жулебино.

Ранее рабочего придавило трубой на стройке на юго-востоке Москвы.