Эксклюзив 15 апреля 2023, 20:38 Человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы Источник «360»: из горящей квартиры в Москве спасли человека Pxhere

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Квартира загорелась в 17-этажном доме в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже многоэтажки на улице Дубравной.

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Пожар начался в одной из комнат. Находящиеся в эпицентре возгорания люди просили о помощи. Информации о пострадавших не поступало.

Из огня удалось спасти одного человека крупных габаритов, уточнил источник. Его спустили на первый этаж и передали бригаде скорой помощи.

Огонь уже потушили. Подробности случившегося выясняются. Официально данные о пожаре не подтверждали.