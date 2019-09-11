Человека сожгли живьем в биотуалете на стройке в Калининграде

Тело мужчины обнаружили в сгоревшей кабине биотуалета возле строительной площадки на улице Павлика Морозова в Калининграде. По данным местных СМИ, на месте сгоревшего биотуалета обнаружили также покрышки, которые могли использовать для поджога.

Следствие определило, что смерть человека имела насильственный характер. Устанавливается личность погибшего. По факту убийства возбудили уголовное дело, сообщила «Свободная пресса».