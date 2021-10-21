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    21 октября 2021, 17:05

    Человека, сгоревшего на даче во Всеволожске, нашли спустя неделю

    Тело нашли во время разбора завалов после пожара

    Оксана Лавнюженко

    Во время разбора завалов в сгоревшем доме во Всеволожске пожарные нашли тело человека. Из-за сильных ожогов, пол и возраст умершего определить на месте не удалось. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Пожар в этом доме произошел ночью 13 октября. О возгорании спасателей предупредила пенсионерка, которая проживает по соседству. По первоначальной информации сообщалось, что пострадавших в пожаре обнаружено не было.

    Теперь экспертам предстоит установить личность погибшего, а также его пол и возраст. Также по результатам проверки станет ясна точная причина смерти человека.