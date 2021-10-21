Человека, сгоревшего на даче во Всеволожске, нашли спустя неделю

Во время разбора завалов в сгоревшем доме во Всеволожске пожарные нашли тело человека. Из-за сильных ожогов, пол и возраст умершего определить на месте не удалось. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар в этом доме произошел ночью 13 октября. О возгорании спасателей предупредила пенсионерка, которая проживает по соседству. По первоначальной информации сообщалось, что пострадавших в пожаре обнаружено не было.

Теперь экспертам предстоит установить личность погибшего, а также его пол и возраст. Также по результатам проверки станет ясна точная причина смерти человека.