Эксклюзив 01 марта 2023, 10:45 Человека с перерезанными венами заметили на карнизе балкона в Москве Источник «360»: человека с перерезанными венами заметили на карнизе балкона в ВАО Москвы РИА «Новости»

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Утром 1 марта человек с перерезанными венами выскочил на карниз балкона здания, которое находится на востоке Москвы. На месте уже находятся медики и полиция. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

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Все произошло на улице Константина Федина, в доме № 1, корпус 1. Речь идет о молодом человеке, который пока слабо идет на контакт. Психологи уже направляются на место. Источник «360» уточнил, что уже подготовлено альпснаряжение. Подробности случившегося выясняются.