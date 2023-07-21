Эксклюзив 21 июля 2023, 17:42 Человека насмерть придавила обрушившаяся стена в доме на северо-востоке Москвы Человек погиб под завалами в многоквартирном доме на Ботанической улице в Москве РИА «Новости»

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Человек погиб под обрушившейся стеной дома на Ботанической улице. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Информация о случившемся пришла диспетчерам примерно в пять вечера. Заявитель пояснил, что пострадавшего удалось вытащить из-под завала и вынести на улицу.

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На место происшествия направили скорую помощь и полицию. Однако прибывшие службы зафиксировали смерть мужчины. Им оказался рабочий. Стена на первом этаже обрушилась на него во время демонтажа.

Ранее в квартире двенадцатиэтажного дома на Дмитровском шоссе произошел пожар, три ребенка и два взрослых пострадали, еще троих спасатели эвакуировали из здания.