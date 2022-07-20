Человек застрял в лифте горящего дома на юго-западе Москвы

Крыша одного из жилых домов вспыхнула на юго-западе столицы. Сейчас с огнем борются спасатели. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, крыша загорелась в восьмиэтажном доме. Здание находится на Ленинском проспекте на юго-западе города. На место уже прибыли пожарные расчеты.

Пожарные подтвердили, что на месте по указанному адресу работают подразделения. Там уточнили, что заявка поступила в 23:07.

Возгорание тушат по второму рангу сложности. Информация о погибших и пострадавших не поступала. При этом источник уточнил, что в одном из подъездов в лифте застрял человек. Сейчас спасатели пытаются его вызволить.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.