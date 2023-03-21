Эксклюзив 21 марта 2023, 23:09 Человек упал с высоты второго этажа в ГУМе Источник «360»: в здании ГУМа с высоты второго этажа упал человек РИА «Новости»

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Человек упал со второго этажа в здании ГУМа на Красной площади в Москве, сообщил источник «360». Пострадавшего пришлось госпитализировать.

По словам собеседника, мужчина гулял по магазинам и фотографировался. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз с мостика, расположенного на высоте второго этажа. На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего и забрали в больницу. Пока неизвестно, насколько серьезными оказались полученные им травмы.

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В середине марта на железнодорожной станции Одинцово с платформы упал мужчина. Он получил повреждения, к нему на помощь прибыли полицейские. Сотрудники Минтранса Подмосковья призвали пассажиров соблюдать осторожность на ж/д станциях.

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