Эксклюзив 22 июня 2023, 17:12 Человек упал с высоты в районе ВДНХ в Москве Мужчина упал с одноэтажного здания на территории ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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Мужчину увезли на скорой после падения с одноэтажного здания на территории ВДНХ в Москве, сообщил источник «360».

По его данным, происшествие случилось около 15:20 по адресу Проспект Мира, 119, строение 319. Здание находится на реконструкции.

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Источник уточнил, что мужчина находился в сознании после падения. Его госпитализировали в ГКБ № 20.

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