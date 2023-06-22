22 июня 2023, 17:12
Человек упал с высоты в районе ВДНХ в Москве
Мужчина упал с одноэтажного здания на территории ВДНХ в Москве
Мужчину увезли на скорой после падения с одноэтажного здания на территории ВДНХ в Москве, сообщил источник «360».
По его данным, происшествие случилось около 15:20 по адресу Проспект Мира, 119, строение 319. Здание находится на реконструкции.
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Источник уточнил, что мужчина находился в сознании после падения. Его госпитализировали в ГКБ № 20.
Ранее трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на юге Москвы.
Строительство
Москва 2023
ВДНХ
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