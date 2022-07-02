Человек упал с высоты на московской стройке — источник Источник «360»: человек упал с высоты на стройке в Москве

Алла Морген, Оксана Кириллова Человек упал с высоты в Москве на улице Брюсов переулок, 7, сообщил «360» собственный источник. Очевидцы вызвали спасателей. Судя по фото с места событий, там ведется стройка, установлены строительные леса. Спасатели прибыли на место. «Здание жилое, девятиэтажное, современной постройки. Установлена трехколенная лестница до третьего этажа», — сообщил источник. Информация уточняется. Поделиться статьей









