02 июля 2022, 12:56
Человек упал с высоты на московской стройке — источник
Источник «360»: человек упал с высоты на стройке в Москве
Человек упал с высоты в Москве на улице Брюсов переулок, 7, сообщил «360» собственный источник. Очевидцы вызвали спасателей. Судя по фото с места событий, там ведется стройка, установлены строительные леса.
Спасатели прибыли на место.
«Здание жилое, девятиэтажное, современной постройки. Установлена трехколенная лестница до третьего этажа», — сообщил источник.
Информация уточняется.