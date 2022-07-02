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    02 июля 2022, 12:56

    Человек упал с высоты на московской стройке — источник

    Источник «360»: человек упал с высоты на стройке в Москве

    Алла Морген, Оксана Кириллова

    Человек упал с высоты в Москве на улице Брюсов переулок, 7, сообщил «360» собственный источник. Очевидцы вызвали спасателей. Судя по фото с места событий, там ведется стройка, установлены строительные леса.

    Человек упал с высоты на московской стройке — источник

    Спасатели прибыли на место.

    «Здание жилое, девятиэтажное, современной постройки. Установлена трехколенная лестница до третьего этажа», — сообщил источник.

    Информация уточняется.