Неизвестный упал с яхты в московское водохранилище | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 21:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Неизвестный упал с яхты в московское водохранилище Источник «360»: в московском районе Тушино человек упал с яхты в водохранилище Pxhere.com

Читать 360tv в

Человек упал с яхты в водохранилище в Москве. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Все произошло в Тушинском районе столицы, на Лодочной улице. На место происшествия выдвинулись столичные экстренные службы.

Реклама

Причины происшествия устанавливаются. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Реклама

В начале сентября в Нижнем Новгороде 28-летний мужчина упал с Канавинского моста. Пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Медики диагностировали у него многочисленные переломы.

0 0 0 0 0 0