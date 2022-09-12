Неизвестный упал с яхты в московское водохранилище | 360°

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Неизвестный упал с яхты в московское водохранилище

Источник «360»: в московском районе Тушино человек упал с яхты в водохранилище

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Человек упал с яхты в водохранилище в Москве. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Все произошло в Тушинском районе столицы, на Лодочной улице. На место происшествия выдвинулись столичные экстренные службы.

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Причины происшествия устанавливаются. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

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В начале сентября в Нижнем Новгороде 28-летний мужчина упал с Канавинского моста. Пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Медики диагностировали у него многочисленные переломы.

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