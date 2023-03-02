Эксклюзив 02 марта 2023, 07:23 Одновременно на двух станциях метро в Москве люди бросились под поезд Два человека попали под поезд на станциях «Октябрьское Поле» и «Ботанический сад» в Москве РИА «Новости»

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На станции «Октябрьское Поле» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена мужчина бросился под поезд. Источник «360» рассказал, что второе такое ЧП произошло на станции «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии.

Пассажир попал под поезд на станции «Октябрьское Поле» в сторону «Планерной». Источник уточнил, что он упал приблизительно под второй вагон состава. Информацию о ЧП подтвердили в Дептрансе Москвы. Из-за человека на путях поезда перестали ходить на северо-западном участке фиолетовой ветки между станциями «Беговая» и «Спартак», в обратном направлении составы пустили с увеличенными интервалами. К 07:35 движение восстановили. Мужчину подняли, но не смогли спасти — он скончался.

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Расписание поездов по такой же причине изменили на северном участке оранжевой ветки — между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» они перестали ходить в обоих направлениях. Станцию «Медведково» временно закрыли на вход, но к 07:51 ситуацию удалось стабилизировать — Дептранс Москвы объявил, что составы начали возвращаться к обычному графику движения, а вестибюль открыли. Источник рассказал, что пострадавший получил тяжелые травмы.

В январе мужчина попал под поезд на станции «Партизанская» в сторону «Щелковской».