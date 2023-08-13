Происшествия 13 августа 2023, 09:01 Человек упал на пути Замоскворецкой ветки московской подземки Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы увеличили Фото: freepik.com

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В столичном метрополитене на зеленой ветке временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной тому послужил несчастный случай: человек упал на рельсы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — уточнили в ведомстве.

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Позже в Telegram-канале Дептранса Москвы сообщили, что движение на Замоскворецкой линии (2) восстановили. Поезда запустили на линию по графику.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося установят правоохранители.

На днях в Москве на южном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки метрополитена на рельсы упал человек. От полученных травм пострадавший скончался.

Ранее жительнице столицы удалось выжить после падения на рельсы в метро. Девушка стояла на платформе в ожидании состава, но внезапно у нее закружилась голова, и она рухнула на пути. Все произошло на глазах у других пассажиров подземки, они вызвали представителей экстренных служб.