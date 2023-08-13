13 августа 2023, 09:01
Человек упал на пути Замоскворецкой ветки московской подземки
Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы увеличили
В столичном метрополитене на зеленой ветке временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной тому послужил несчастный случай: человек упал на рельсы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Позже в Telegram-канале Дептранса Москвы сообщили, что движение на Замоскворецкой линии (2) восстановили. Поезда запустили на линию по графику.
Подробности произошедшего пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося установят правоохранители.
На днях в Москве на южном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки метрополитена на рельсы упал человек. От полученных травм пострадавший скончался.
Ранее жительнице столицы удалось выжить после падения на рельсы в метро. Девушка стояла на платформе в ожидании состава, но внезапно у нее закружилась голова, и она рухнула на пути. Все произошло на глазах у других пассажиров подземки, они вызвали представителей экстренных служб.
Метро
Москва 2023
Реклама
Реклама