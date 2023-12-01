Происшествия 01 декабря 2023, 18:29 Человек упал на пути в московском метро РИА «Новости»

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Интервалы движения поездов восточного участка Калининской линии (8) московского метро увеличили из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Об обстоятельствах происшествия пока ничего не сообщалось.

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К настоящему моменту расписание уже начали вводить в график.

Ранее, 17 ноября, подросток упал на пути на станции метро «Театральная». Машинист вытащил 15-летнюю девочку из-под состава. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Потребовалась госпитализация. Пострадавшую отвезли в отделение детской нейрохирургии.

Похожий инцидент произошел на северном участке Замоскворецкой линии в начале ноября.

Еще один человек упал под поезд на Курском вокзале в Москве 9 ноября. Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось.