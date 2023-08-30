30 августа 2023, 16:44
Человек упал на пути Сокольнической линии метро в Москве
Женщина упала на пути на Сокольнической линии метро в Москве
Движение на центральном участке Сокольнической линии метро восстановили после временного увеличения интервалов из-за человека на пути. Об этом сообщил столичный дептранс.
В ведомстве уточнили, что интервалы движения поездов пришлось увеличить примерно на пятнадцать минут. Сейчас оно осуществляется в соответствии с графиком.
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В соцсетях появились кадры очевидцев, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов, дежурившие на станции метро «Кропоткинская», помогают женщине подняться на платформу.
Ранее в этом месяце из-за человека на путях ограничить движение пришлось на Замоскворецкой линии метро.
Метро
Полиция
Москва 2023
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