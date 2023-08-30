Происшествия 30 августа 2023, 16:44 Человек упал на пути Сокольнической линии метро в Москве Женщина упала на пути на Сокольнической линии метро в Москве Freepik

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Движение на центральном участке Сокольнической линии метро восстановили после временного увеличения интервалов из-за человека на пути. Об этом сообщил столичный дептранс.

В ведомстве уточнили, что интервалы движения поездов пришлось увеличить примерно на пятнадцать минут. Сейчас оно осуществляется в соответствии с графиком.

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В соцсетях появились кадры очевидцев, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов, дежурившие на станции метро «Кропоткинская», помогают женщине подняться на платформу.

Ранее в этом месяце из-за человека на путях ограничить движение пришлось на Замоскворецкой линии метро.