Происшествия 02 марта 2024, 21:42 Человек упал на пути салатовой ветки метро в Москве В Москве произошел сбой на салатовой ветке метро из-за человека на пути Freepik

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На Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Движение поездов временно приостановили, но сейчас все наладилось и составы следует в соответствии с графиком. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком», — уточнило ведомство.

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Движение поездов прервалось на участке салатовой ветки метро от «Печатников» до «Чкаловской», в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

О состоянии человека, упавшего на пути, не сообщили. Информация продолжает уточняться.

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