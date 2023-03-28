28 марта 2023, 21:32
Человек упал на пути на станции «Улица 1905 года» в Москве
Дептранс: сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях
На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена приостановили движение поездов. Об этом столичный дептранс сообщил в Telegram-канале.
«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от „Октябрьского Поля“ до „Баррикадной“ из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Сейчас составы уже вернули к обычному графику движения на Таганско-Краснопресненской линии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Москва 2022
Метро
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