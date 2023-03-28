Происшествия 28 марта 2023, 21:32 Человек упал на пути на станции «Улица 1905 года» в Москве Дептранс: сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях Викимедиа

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На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена приостановили движение поездов. Об этом столичный дептранс сообщил в Telegram-канале.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от „Октябрьского Поля“ до „Баррикадной“ из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сейчас составы уже вернули к обычному графику движения на Таганско-Краснопресненской линии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.