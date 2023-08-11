Происшествия 11 августа 2023, 15:34 Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве Человек упал на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По информации ведомства, человек упал на пути. Обстоятельства и состояние пострадавшего выясняются. В связи с происшествием интервал движения поездов, в том числе в обратном направлении, увеличили.

Реклама

UPD: Пострадавшего достали с путей. Движение поездов восстановлено.

Ранее человек оказался на путях Люблинско-Дмитровской ветки метро. Интервалы движения аналогично увеличивали, затем ввели в штатный режим работы.