Происшествия 01 февраля 2024, 17:29 Человек упал на пути на серой ветке московского метро Человек упал на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве РИА «Новости»

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На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве человек упал с платформы на пути. Из-за этого интервалы движения составов на время увеличили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — заявили в ведомстве.

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Пресс-служба дептранса добавила, что движение поездов перекрыли от станции «Серпуховская» до «Савеловской». В обратном направлении интервал между составами увеличили.

Другие подробности происшествия не уточняются. О состоянии упавшего на рельсы человека также не сообщается.

Накануне в Москве мужчина погиб под колесами электрички. ЧП произошло на станции «Ростокино».