Происшествия 11 февраля 2024, 09:49 Человек упал на пути на московской БКЛ Дептранс Москвы: на Большой кольцевой линии метро человек упал на пути Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Накануне около полуночи на Большой кольцевой линии московского метро пассажир оказался на рельсах. Интервалы движения поездов против часовой стрелки пришлось увеличить на некоторое время, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

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Через 15 минут составы перестали пускать от «Новаторской» до «Каховской». Пассажирам порекомендовали воспользоваться поездами в направлении по часовой стрелке.

Спустя еще полчаса движение на Большой кольцевой линии удалось полностью возобновить.

О состоянии упавшего на рельсы человека не уточняется. Все причины и обстоятельства несчастного случая установят правоохранители.

На днях на станции «Арбатская» в Москве мужчина упал под поезд. Его зажало под вторым вагоном состава.