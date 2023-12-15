15 декабря 2023, 12:02
Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро в Москве
Человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост» в Москве
Человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост», из-за чего интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Подробной информации о состоянии упавшего на пути человека не поступало.
Реклама
К настоящему моменту расписание начали вводить в график.
Сегодня в столице два человека погибли на железнодорожных путях на станциях Крекшино и Чухлинка. Движение поездов не остановили, они ходят в штатном режиме.
Накануне 18-летний подросток боксировал на платформе Курьяново и упал под поезд. В результате произошедшего молодого человека экстренно госпитализировали.
Метро
Москва 2023
Реклама
Реклама