Эксклюзив 15 декабря 2023, 12:02 Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро в Москве Человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост» в Москве РИА «Новости»

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Человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост», из-за чего интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Подробной информации о состоянии упавшего на пути человека не поступало.

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К настоящему моменту расписание начали вводить в график.

Сегодня в столице два человека погибли на железнодорожных путях на станциях Крекшино и Чухлинка. Движение поездов не остановили, они ходят в штатном режиме.

Накануне 18-летний подросток боксировал на платформе Курьяново и упал под поезд. В результате произошедшего молодого человека экстренно госпитализировали.