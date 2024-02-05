Происшествия 05 февраля 2024, 10:24 Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро Сбой произошел на Кольцевой линии метро в Москве из-за человека на пути РИА «Новости»

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В Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

К настоящему моменту движение ввели в график.

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Информации о состоянии пассажира, упавшего на пути, не поступало.

Пассажиры также отметили, что поезда стали ходить реже на центральном участке Калужско-Рижской ветки. Интервалы между поездами составляли до 10 минут.

Ранее человек упал на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Движение поездов на некоторое время перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской».