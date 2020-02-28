Человек умер на эскалаторе в Шереметьево. Видео

В аэропорту Шереметьево человек умер прямо на эскалаторе. Никаких подробностей происшествия пока не известно, на месте работают правоохранительные органы.

О смерти одного из пассажиров в аэропорту Шереметьево сообщил Telegram-канал «Авиадиспетчер». Один из подписчиков прислал ролик, на котором видно, что у выхода с эскалатора лежит накрытое белой простыней тело. Рядом работают сотрудники правоохранительных органов и врачи.

Сейчас неизвестен ни пол человека, ни то, откуда он прибыл в аэропорт и куда направлялся. Неясна и причина, по которой он мог скончаться. Никаких официальных комментариев пока не поступало.