02 августа 2023, 10:15
Человек сорвался с края десятиметрового котлована в Москве
Человек упал в десятиметровый котлован в Новой Москве около ЖК «Прокшино»
Человек упал в котлован в районе Новой Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, об инциденте стало известно примерно в 9:40. Человек сорвался с края котлована, который находится с рядом с ЖК «Прокшино».
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Как отметил источник, глубина котлована составляет десять метров. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. На место направили экстренные службы.
Ранее в центре Москвы, на Нижней Красносельской улице, в общественно-административном здании на шестом этаже произошел пожар. Дым заметили из вентиляции, вскоре задымление распространилось на седьмой этаж. До приезда пожарных расчетов из дома выбрались самостоятельно порядка 40 человек.
Строительство
Москва 2023
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