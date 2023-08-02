Эксклюзив 02 августа 2023, 10:15 Человек сорвался с края десятиметрового котлована в Москве Человек упал в десятиметровый котлован в Новой Москве около ЖК «Прокшино» РИА «Новости»

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Человек упал в котлован в районе Новой Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, об инциденте стало известно примерно в 9:40. Человек сорвался с края котлована, который находится с рядом с ЖК «Прокшино».

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Как отметил источник, глубина котлована составляет десять метров. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. На место направили экстренные службы.

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