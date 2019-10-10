«Человек случайно пронес ствол». В Ростове экстренно сел самолет из Шереметьево

В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Болгарию. По предварительным данным, у одного из пассажиров обнаружили оружие в ручной клади. Пассажирка рейса Екатерина Адушкина рассказала «360», что мужчина «случайно пронес ствол».

«Тут ничего интересного. Человек случайно пронес ствол (забыл выложить). Оружие уже изъяли, нас высадили, самолет досматривают. Конец истории», — сказала она.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото из ростовского аэропорта Платов.

«Б-безопасность аэропорта Шереметьево. Воду отнимают, а боевой ствол можно просто так пронести», — написала она.

На вопрос, как во время полета узнали об оружии, пассажирка заявила, что «он сказал сам бортпроводникам», добавив, что в аэропорту допросили владельца оружия и нескольких свидетелей из салона.

По данным источника Telegram-канала Life Shot в экстренных службах, один из пассажиров пронес в ручной клади травматическое орудие и сообщил об этом бортпроводнику. После того как тот рассказал о случившемся пилотам, лайнер срочно посадили.

Самолет направлялся в болгарский город Бургас.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «360», что самолет «совершил внеплановую посадку» в аэропорту Ростова «в целях обеспечения безопасности полета».

«Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне», — добавили в авиакомпании.

Ростовские правоохранительные органы начали проверку.

Перевозчик отметил, что «предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета».

В Шереметьево рассказали, что досмотром пассажиров этого рейса занималась дочерняя компания аэропорта.

«Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов на рейсе SU 2156 обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО „Шереметьево Безопасность“. На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению Технологии и стандартов досмотра», — отметили в пресс-службе Международного аэропорта Шереметьево.