«Человек случайно пронес ствол». В Ростове экстренно сел самолет из Шереметьево
«Тут ничего интересного. Человек случайно пронес ствол (забыл выложить). Оружие уже изъяли, нас высадили, самолет досматривают. Конец истории», — сказала она.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото из ростовского аэропорта Платов.
«Б-безопасность аэропорта Шереметьево. Воду отнимают, а боевой ствол можно просто так пронести», — написала она.
На вопрос, как во время полета узнали об оружии, пассажирка заявила, что «он сказал сам бортпроводникам», добавив, что в аэропорту допросили владельца оружия и нескольких свидетелей из салона.
По данным источника Telegram-канала Life Shot в экстренных службах, один из пассажиров пронес в ручной клади травматическое орудие и сообщил об этом бортпроводнику. После того как тот рассказал о случившемся пилотам, лайнер срочно посадили.
Самолет направлялся в болгарский город Бургас.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «360», что самолет «совершил внеплановую посадку» в аэропорту Ростова «в целях обеспечения безопасности полета».
«Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне», — добавили в авиакомпании.
Ростовские правоохранительные органы начали проверку.
Перевозчик отметил, что «предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета».
В Шереметьево рассказали, что досмотром пассажиров этого рейса занималась дочерняя компания аэропорта.
«Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов на рейсе SU 2156 обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО „Шереметьево Безопасность“. На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению Технологии и стандартов досмотра», — отметили в пресс-службе Международного аэропорта Шереметьево.