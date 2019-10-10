  • «Человек случайно пронес ствол». В Ростове экстренно сел самолет из Шереметьево

    10 октября 2019, 21:00

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Болгарию. По предварительным данным, у одного из пассажиров обнаружили оружие в ручной клади. Пассажирка рейса Екатерина Адушкина рассказала «360», что мужчина «случайно пронес ствол».
    «Человек случайно пронес ствол». В Ростове экстренно сел самолет из Шереметьево

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    «Тут ничего интересного. Человек случайно пронес ствол (забыл выложить). Оружие уже изъяли, нас высадили, самолет досматривают. Конец истории», — сказала она.

    На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото из ростовского аэропорта Платов.

    «Б-безопасность аэропорта Шереметьево. Воду отнимают, а боевой ствол можно просто так пронести», — написала она.

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    На вопрос, как во время полета узнали об оружии, пассажирка заявила, что «он сказал сам бортпроводникам», добавив, что в аэропорту допросили владельца оружия и нескольких свидетелей из салона.

    По данным источника Telegram-канала Life Shot в экстренных службах, один из пассажиров пронес в ручной клади травматическое орудие и сообщил об этом бортпроводнику. После того как тот рассказал о случившемся пилотам, лайнер срочно посадили.

    Самолет направлялся в болгарский город Бургас.

    В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «360», что самолет «совершил внеплановую посадку» в аэропорту Ростова «в целях обеспечения безопасности полета».

    «Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне», — добавили в авиакомпании.

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    Ростовские правоохранительные органы начали проверку.

    Перевозчик отметил, что «предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета».

    В Шереметьево рассказали, что досмотром пассажиров этого рейса занималась дочерняя компания аэропорта.

    «Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов на рейсе SU 2156 обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО „Шереметьево Безопасность“. На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению Технологии и стандартов досмотра», — отметили в пресс-службе Международного аэропорта Шереметьево.