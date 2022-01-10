Человек скончался во время пожара в двухквартирном деревянном доме в Владимирской области

Пожар произошел в деревне Михеево Собинского района Владимирской области 9 января. Там загорелся двухквартирный деревянный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

Информация о возгорании поступила около семи часов вечера. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, огонь охватил площадь более 220 квадратных метров. Всего в тушении возгорания были задействованы 19 человек и пять единиц техники. Во время пожара скончался один человек. На данный момент следователи устанавливают его личность.