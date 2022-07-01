Человек скончался в ДТП с участием электросамоката в Челябинской области

За 2022 год один человек скончался и еще шесть получили травмы в ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на ГУ МВД России по Челябинской области.

Многие жители Челябинской области все чаще в качестве средства передвижения выбирают электросамокаты. Однако такой вид транспорта, несмотря на его существенные преимущества, может быть опасен для жизни. Всего в регионе зафиксировали 16 ДТП с их участием с начала года. В результате шесть человек, трое из которых подростки, получили травмы. Еще один пострадавший погиб.