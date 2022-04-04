Человек скончался при столкновении ВАЗа и иномарки под Ростовом-на-Дону

На автодороге Егорлыкская — Сальск в Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу легковым автомобилем Kia Optima. В результате аварии один человек скончался, трое получили травмы.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на заявление сотрудников Госавтоинспекции по региону, 60-летний виновник происшествия скончался. Три человека, ехавшие в иномарке — водитель и двое пассажиров в возрасте 35 и 11 лет — получили травмы в ДТП.

Подробности произошедшего сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.