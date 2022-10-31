Человек сгорел в машине после ДТП в Оренбургской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 18:29 Человек сгорел в машине после ДТП в Оренбургской области

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Серьезное ДТП произошло под Новотроицком в Оренбургской области. В результате аварии один из участников аварии погиб. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на областное управление МВД.

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Авария случилась на трассе Оренбург — Орск. Женщина за рулем Renault Sandero не уступила дорогу машине Lada, которая направлялась по главной дороге. Из-за этого произошло сильное столкновение, в результате которого одну из машин охватило пламя. Пассажир отечественной легковушки сгорел. Других пострадавших доставили в медицинское учреждение.