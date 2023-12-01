Эксклюзив 01 декабря 2023, 10:28 Монтажник провалился в восьмиметровый котлован на северо-западе Москвы Источник «360»: в Москве мужчина упал в котлован на глубину шесть-восемь метров Freepik

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В Северо-Западном округе Москвы в районе Хорошево-Мневники монтажник провалился в котлован. Пострадавший находится под землей на глубине примерно шести-восьми метров, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел утром 1 декабря на Шелепихинской набережной. На помощь мужчине прибыли представители экстренных служб и специалисты «Мосводоканала», «Мосводостока». Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства ЧП установят правоохранители.

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На днях двух человек насмерть завалило землей при починке трубы в Красноуральске. Во время строительных работ котлован неожиданно обрушился. Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.