Человек пропал после столкновения катера и баржи на Енисее

Наливной танкер и самодельный катер столкнулись на Енисее в районе Вороговских островов 10 августа. На катере находились три человека, двоих удалось спасти, одного обнаружить пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.