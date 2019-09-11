Человек пропал после столкновения катера и баржи на Енисее
Человек пропал после столкновения танкера и катера на реке Енисей в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и акты» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте
Наливной танкер и самодельный катер столкнулись на Енисее в районе Вороговских островов 10 августа. На катере находились три человека, двоих удалось спасти, одного обнаружить пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.