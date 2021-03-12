Человек пропал после прорыва трубы с кипятком в офисе Москвы

Трубу с горячей водой прорвало а подвале офисного здания по адресу: улица Тайнинская, дом № 7 в Москве. Один из сотрудников пошел посмотреть, что произошло, а затем перестал выходить на связь. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Источник уточнил, что в подвале здания прорвало трубу с горячей водой, которая отапливала здание. Он добавил, что она была с очень высоким давлением. Подвал сразу заволокло паром, и один из сотрудников решил посмотреть, насколько ситуация плоха. Он спустился вниз и сразу перестал выходить на связь.

Другие сотрудники вызвали скорую. По данным собеседника, врачи госпитализировали одного человека — он получил обширный ожог. Однако не ясно, речь идет о пропавшем в подвале, или о другом сотруднике. Источник также уточнил, то на место происшествия уже выехали МЧС.