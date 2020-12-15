15 декабря 2020, 19:37
Два трамвая столкнулись в Магнитогорске: девять человек пострадали
Два трамвая врезались в Магнитогорске. Девять человек получили травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.
На месте аварии образовалась огромная пробка. Многие люди не смогли вовремя попасть на работу. Приехали несколько машин скорой помощи и реанимация. Причины происшествия точно неизвестны.
По данным ГИБДД Магнитогорска, сейчас движение восстановлено. На месте происшествия работают правоохранители.