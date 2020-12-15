Два трамвая столкнулись в Магнитогорске: девять человек пострадали

На месте аварии образовалась огромная пробка. Многие люди не смогли вовремя попасть на работу. Приехали несколько машин скорой помощи и реанимация. Причины происшествия точно неизвестны.

По данным ГИБДД Магнитогорска, сейчас движение восстановлено. На месте происшествия работают правоохранители.