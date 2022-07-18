Человек пострадал во время пожара в Красногвардейском районе Петербурга

Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась трехкомнатная квартира в доме № 50 на улице Шоссе Революции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Примерно через час пожар удалось ликвидировать. В результате один человек заработал отравление продуктами горения. Его доставили в медицинское учреждение.