Неосторожность при использовании оборудования привела к взрыву газа в доме на северо-западе Москвы | 360°

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Неосторожность при использовании оборудования привела к взрыву газа в доме на северо-западе Москвы

Источник «360»: человек пострадал в результате взрыва газа в доме на северо-западе Москвы

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Спасатели работают в доме на северо-западе Москвы, где неосторожное использование газового оборудования привело к взрыву. Все случилось недалеко от станции метро «Октябрьское Поле», известно об одном пострадавшем. В распоряжении «360» оказалось видео с места случившегося.

По данным источника «360» в экстренных службах, ЧП произошло на третьем этаже многоквартирного дома № 7 в Тепличном переулке.

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На месте работают спасатели. Они расчищают завалы. Известно, что в квартире выбиты окна, разрушена стена между двумя жилыми помещениями, несущая стена дома не пострадала. Эвакуация жителей не потребовалась.

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