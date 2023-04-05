Происшествия 05 апреля 2023, 14:41 Человек пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал Суземский район губернатор Брянской области Александр Богомаз / Telegram

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Украинские военные атаковали Суземский район, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате пострадал один человек.

Губернатор написал, что Суземский район при помощи дрона атаковали Вооруженные силы Украины. Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. На место выехали оперативные службы.

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«Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет», — заявил глава региона.

Бойцы ВСУ также обстреляли из минометов село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что никто не пострадал — местная администрация успела вывезти жителей улиц, которые попали в зону поражения. Осколки посекли фасады, окна и кровлю домов, разбили окна машин.