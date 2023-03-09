Происшествия 09 марта 2023, 15:29 Человек пострадал в пожаре во Владимире

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Серьезный пожар произошел во Владимире. Там 8 марта загорелась многоэтажка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 22:17. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров в доме № 18а на проспекте Строителей. К тушению привлекли 19 человек личного состава и пять автомобилей спецтехники.

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Спасатели смогли эвакуировать 12 человек, а также вывели одного из огня. В результате пострадал 54-летний мужчина. На данный момент специалисты пытаются установить причину пожара.

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