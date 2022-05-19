Человек пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Накануне в Ломоносовском районе Ленинградской области случилось ДТП, в котором пострадал один человек. Столкнулись КамАЗ и Volvo. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на противопожарную службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, на железнодорожном переезде у поселка Большая Ижора столкнулись КамАЗ и автомобиль Volvo. Авария могла произойти из-за неисправности одного из автомобилей, в котором отказали тормоза.

Сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы помогли выбраться пострадавшему из машины. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематому лобной области, вывих лучезапястного сустава слева и ушибленную рану голени.