Человек пострадал в ДТП с двумя большегрузами на трассе А-121 «Сортавала»

Во вторник, 5 апреля, примерно в полпятого вечера, на 25-м километре карельской трассы А-121 «Сортавала» при подъезде к МАПП «Вяртсиля» зафиксировали аварию с участием двух грузовых автомобилей. При столкновении травмы получил водитель одного из большегрузов.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на сведения Госавтоинспекции по Республике Карелия, водитель большегруза Scania в составе с полуприцепом, поворачивая направо, совершил столкновение с двигавшимся ему навстречу грузовиком DAF с полуприцепом. В ДТП пострадал 48-летний мужчина, управлявший грузовой машиной Scania.

По факту произошедшего инициировали разбирательство, все подробности ДТП устанавливают.