07 июля 2023, 17:09
Человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями на западе Москвы
Человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями на Кутузовском проспекте на западе Москвы
Две легковушки столкнулись на Кутузовском проспекте напротив парка Победы на западе Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».
Источник уточнил, что столкнулись автомобили Kia и Hyundai. На место происшествия прибыли специальные службы. Пострадавшего осматривают врачи.
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Ранее в Москве легковушка сбила пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект.
ДТП
Москва 2023
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