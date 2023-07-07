Эксклюзив 07 июля 2023, 17:09 Человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями на западе Москвы Человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями на Кутузовском проспекте на западе Москвы Телеканал «360»

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Две легковушки столкнулись на Кутузовском проспекте напротив парка Победы на западе Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».

Источник уточнил, что столкнулись автомобили Kia и Hyundai. На место происшествия прибыли специальные службы. Пострадавшего осматривают врачи.

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Ранее в Москве легковушка сбила пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект.