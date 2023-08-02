Происшествия 02 августа 2023, 11:53 Человек пострадал в ДТП с мотоциклом на западе Москвы АГН «Москва»: человек пострадал после столкновения двух автомобилей и мотоцикла на МКАД Сайт мэра и правительства Москвы

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На западе Москвы в районе развязки МКАД с Можайским шоссе столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В аварии пострадал один человек, сообщил источник АГН «Москва».

По его информации, на 55-м километре МКАД столкнулись такси, частный легковой автомобиль и мотоцикл. Один человек получил травмы.

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На место аварии выехали сотрудники оперативных служб и скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения на внутренней стороне МКАД.

Ранее в Москве, в ночь на 1 августа, водитель Jaguar проехал на красный сигнал и сбил пешехода на Вешняковской улице.