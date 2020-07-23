23 июля 2020, 19:16
Человек пострадал в аварии с иномаркой на КАД Петербурга
Человек пострадал в аварии с иномаркой на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга.
Уточняется, что водитель Mercedes, двигаясь по участку дороги в Ломоносовском районе, не справился с управлением автомобиля. Машина несколько раз столкнулась с правым ограждением, после чего отлетела в левое, пишет издание «Невские новости».
В результате ДТП сильно пострадал пассажир. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водителя тоже забрали в медицинское учреждение, он получил травмы средней степени тяжести.
Специалисты проводят по факту произошедшего проверку. Выясняются детали аварии.