Человек пострадал в аварии с иномаркой на КАД Петербурга

Человек пострадал в аварии с иномаркой на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга.

Уточняется, что водитель Mercedes, двигаясь по участку дороги в Ломоносовском районе, не справился с управлением автомобиля. Машина несколько раз столкнулась с правым ограждением, после чего отлетела в левое, пишет издание «Невские новости».

В результате ДТП сильно пострадал пассажир. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водителя тоже забрали в медицинское учреждение, он получил травмы средней степени тяжести.

Специалисты проводят по факту произошедшего проверку. Выясняются детали аварии.