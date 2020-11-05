Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме Ивановской области

Полиция получила сообщение о возгорании в доме 24 по Улице Генерала Белова в 06:42. Спустя несколько минут после вызова первые расчеты пожарной охраны прибыли на место. Уточняется, что к тому моменту в подъезде стоял запах дыма. Спасатели проникли в квартиру, в которой находился очаг возгорания. В 06:50 огонь был ликвидирован.

К тушению привлекались семь единиц техники и 19 человек. При пожаре были повреждены постельные принадлежности на площади в один «квадрат». В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.