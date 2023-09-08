Происшествия 08 сентября 2023, 15:00 Человек пострадал от взрыва сейфа в Москве «112»: человек пострадал от взрыва сейфа на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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На Зеленодольской улице в Москве взорвался сейф, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, во время открытия сейфа воспламенился порох. Взрыв был настолько сильным, что выбил стекла на третьем этаже здания.

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Пострадавшего доставили в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи. На месте происшествия начали работали экстренные службы, чтобы установить причину взрыва и принять меры по обеспечению безопасности. Подробности происшествия неизвестны.

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