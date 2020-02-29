    29 февраля 2020, 23:27

    Человек попал под трамвай на севере Москвы

    Алла Морген, Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    На севере Москвы под трамвай попал человек. Состояние пострадавшего уточняется, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Инцидент произошел на Тихвинской улице на севере столицы. Другие подробности неизвестны.

    Телеканал «360» публикует видео и фото с места аварии.

    Источник фото: «360»

    На днях в Самаре трамвай съехал с путей при развороте. Он завалился на машины, припаркованные у торгового центра. Кондуктора доставили в больницу с травмой плеча.