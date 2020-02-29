29 февраля 2020, 23:27
Человек попал под трамвай на севере Москвы
На севере Москвы под трамвай попал человек. Состояние пострадавшего уточняется, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Инцидент произошел на Тихвинской улице на севере столицы. Другие подробности неизвестны.
Телеканал «360» публикует видео и фото с места аварии.
Источник фото: «360»
На днях в Самаре трамвай съехал с путей при развороте. Он завалился на машины, припаркованные у торгового центра. Кондуктора доставили в больницу с травмой плеча.